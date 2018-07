Ootamatult haigestunud koerad külvasid sinivetikahirmu

Pärnu koerainimeste Facebooki grupis tundis mitu loomaomanikku muret, kas Vana-Pärnu ranna lähistel on koeraga jalutada ikka ohutu.

“Kutsika värk, limpsis ja näris ­kõike. Tõi veest palli, nii nagu ikka asi käib,” rääkis koeraomanik Tambet Song. Järgmisel päeval halvenes tema koera seisund niivõrd, et Song oli sunnitud looma viima kliinikusse tilguti alla, kus öeldi, et tegemist on juba neljanda juhtumiga sel päeval.