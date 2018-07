Andri Arula: Meedianõuniku must või valge arvamus

Viimasel Pärnu volikogul tundsid saadikud piinlikkust. See on piisknakkusena levinud rae ametnikeni, kes tunnevad meedias piinlikkust, et ettevõtjana majandust tundvad inimesed avaldavad arvamust võimaliku rahavoo liikumise kohta, lähtudes raamatupidamise heast tavast. Ametnik on tark, ettevõtja eksib ja ainuõigus on temal.