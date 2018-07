Suvekuumuses päästavad jahutavad joogid

Suhkru­vaba jääkohv on mõnus värskendus ja energiapomm ­kuumadel päevadel.

Lõõmaval suvepäeval pole jahutavast joogist midagi paremat. Üks võimalus on haarata külmikust poest ostetud pudel, teine variant on mõnus ja värske janukustutus ise valmistada. Nii on täpselt teada, kui palju sisaldub joogis suhkrut ja vajalikke vitamiine.