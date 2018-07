Katkine jahutussüsteem toob riigifirmale kahjunõude

Mais teavitas keskkonnaameti esindaja AS Riigi Kinnisvara asjaolust, et Rohelisel tänaval nende hallatavas kontorihoones on üürnikul tekkinud mure liiga soojade ruumide pärast. “Teise korruse tööruumides tõusis temperatuur kuumade ilmadega 25–26 kraadini,” nentis keskkonnaameti sisekommunikatsiooni peaspetsialist Maiki Lipand.