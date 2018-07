Rüütli platsi purskkaevu peaks töökorda saama augustis

Linnavalitsuse meedianõuniku Teet Roosaare sõnutsi on tegemist 12 aastat tagasi ehitatud fontääniga, mida on küll parandatud, kuid liiv ja talvine ATVdega sõitmine on jätnud oma jälje. “Plaatidevaheline võrk on deformeerunud, kogu süsteem vajab uuendamist,” nentis meedianõunik, kelle sõnade järgi rikubki enim rannaseadmeid tuiskav liiv, üleujutused (soolane merevesi) ja ATVd, millega mõnest purskkaevust üle sõidetakse. Samuti pole ranna purskkaevud liivaste jalgade pesemiseks kõige sobivam koht. “Randa on AS Pärnu Vesi paigaldanud kolm püstakut, kust saab joogivett võtta ja selle all jalgu pesta,” märkis ta.