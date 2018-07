Galerii: Ristiküla rahva vanusevahe ulatus kingituse tegemisel 100 aastani

Ristiküla küla rahvas tegi täna oma kokkutulekuga kunagise koolimaja juures ajalugu, kinkis Eesti Vabariigile 100, sünnipäevaks raamatu "On kallis mulle kodupaik... Ristiküla - killuke Eestimaad" ning kingituse vastuvõtja väärtustas seda nagu eelmistki väärtuslikku koduloolist kogumikku hõbease plaadiga, millel on EV 100 logo ning kuupäev 28. juuli 2018. Ristiküla külavanem Robert Miller ütles, et plaat kinnitatakse mälestuskivile koolimaja ees.