Pärnu naiskonnaga on liitunud ukrainlannad Alina Svergun (28) ja Aljona Lõmar (20). Kaitsja Svergun on tulnud kaks korda Ukraina meistriks ja on mänginud Venemaa kõrgliigas. Poolkaitsja Lõmar on esindanud Ukraina U19 koondist.