Nädalavahetusel jäi kuumarekord purustamata

Eesti meteoroloogia seltsi esimees, Tartu ülikooli meteoroloogia ja klimatoloogia dotsent Piia Post tuletas meelde, et tänavune suvi pole harukordne. “Ka 2010. ja 2011. aastal olid pikad soojad perioodid,” meenutas Post. Klimatoloog Ain Kallis rääkis Vikerraadiole, et eriline ei ole niivõrd kõrge temperatuur, vaid just ööpäeva keskmine, kui see ületab 20 kraadi. Pühapäeval oli Pärnumaal keskmine temperatuur 26,4 kraadi, laupäeval madalam: 23,7.