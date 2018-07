Põud pole naljaasi

Eestit on tabanud suurim põud pärast 1950. aastat ja paljudele põllumeestele on muutunud abi elu ja surma küsimuseks. 30–70 protsenti tänavusest saagist on juba kaotatud ja loomapidajatel ei jätku sööta, et kari ületalve pidada.

Kuumus ei laasta ainult Eestit, Lätit ja Leedut, vaid on haaranud kogu Läänemere regiooni, kus hädas on Soome, Rootsi, Taani ja kaugemal lõunas Portugalgi. Põuast tingitud ikaldus tähendab toidu hinna tõusu. Lehmade väljalüpsi vähenemine kahandab tootjate piimatulu.

Olukorda raskendab veel tõsiasi, et Euroopa Komisjon ei ole hädas liikmesriikidele erakorralist toetust ette näinud. Maaeluminister Tarmo Tamm saatis küll kuu aja eest Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinikule Phil Hoganile kirja abipalvega, millele aga vastust pole ega pruugi niipea tullagi, sest august on traditsiooniliselt kuu, mil Euroopa Liidu ametnikud puhkavad ja midagi ei toimu. Euroopa on jätnud põuariigid praegu omapäi.

Jõgeval kogunenud riigikogu maaelukomisjon pakkus välja, et maaelu edendamise sihtasutus (MES) taotleks riigieelarvest 20 miljonit eurot, millega põllumeestele appi tulla. Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametil (PRIA) on palutud kaaluda põllumeestele toetuse varasemat väljamaksmist.

Tuleb toetada maaelukomisjoni aseesimehe ja kunagise maaeluministri Urmas Kruuse nõudmist, et riik sekkuks kohe, kuni kriis pole veel lahvatanud.