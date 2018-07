Tehke heategu ja võitke Weekend Festivali pilet!

Vahet pole, kas tegu on suur või väike, igapäevane või enneolematu. Tähtis on, et näitate üles head tahet ja nutikust. Me ei kutsu kedagi üles heategudega eputama. Mõte on pigem näidata, et meil kõigil on lihtne muuta maailm pisut paremaks paigas. Ka noorust, suvist aega ja suvepidusid nautides. Ja seda, et noorus ei ole sugugi hukas.