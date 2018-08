Kiusamisvaba kool õpetab, kuidas vestelda kiusamisega kokku puututuva lapsega

Töötoas võtab SA Kiusamisvaba Kool koolitusjuht ja KiVa koolitaja Kristiina Treial koos osalejatega vaatluse alla kiusamise olemuse, miks seda esineb ja kuidas toetada last, kes on sattunud kiusamisolukorda kas ohvri, kiusaja või kõrvalseisjana.

„Kuna saame tihti kõnesid ja kirju lapsevanematelt või õdedelt-vendadelt, kellel on mure, et pereliige kogeb kiusamist või puutub kiusamisega muul moel kokku, näeme aina suuremat vajadust pakkuda lähedastele tuge ja lisaoskusi, kuidas suhelda lapsega, kes kiusamisolukorras olnud on,” kommenteerib SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. „Ja kui KiVa koolide lapsed õpivad seda, et kiusamist nähes tuleks ise sekkuda, siis täiskasvanudki vajavad julgustamist, kuidas ja miks sekkuda neisse situatsioonidesse, mida ise märkame ehk bussipeatustes, tänaval või huviringis.”