Kihnu kalurite äri lõppes 300 000 euro korstnasse kirjutamisega

Üle seitsme aasta kestnud AS Kihnu Külmhoone pankrotimenetlus on lõppenud. Ettevõte on kustutatud, üle 300 000 euro ­võlausaldajate raha tuulde lennanud. Pika protsessi käigus vahetus pankrotihaldurgi, sest võlausaldajad ei olnud rahul kunagise juhatuse liikme võlaga tegelemisega.