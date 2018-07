Külarahvas sooviks koos Rail Balticuga uut sildagi

Nüüd Saarde (varem Surju) vallas on linnast kiviviske kaugusele jääv Metsaääre küla kujunenud talukoha ümber peamiselt suvilakooperatiivist, kauni looduse rüppe on tulnud elama noori peresidki. Nende kodurahu ­rikkus teadmine, et Tallinnast Pärnu kaudu Riiani kavandatud Rail Baltic poolitab nende küla.