Välismaa pahalased pressivad eestlastelt eneserahuldamisvideotega raha välja  

„Olenemata sellest, kas alustame selle uurimiseks kriminaalmenetlust või mitte, siis karm tõsiasi on, et sellised uurimised kahjuks kaugele ei jõua. Pahalased tõmbavad inimesi õnge Eesti piiri tagant ja meie käed enamasti nii kaugele ei ulatu. Seega võiks intiimsete pakkumiste korral olla väga ettevaatlik. Tasub korraks mõelda, miks ja kuidas see inimene just teid üles leidis ning kas tegu pole ehk liigse riskiga. Sest interneti puhul kipub kehtima üks reegel. Mis kord siia üles läinud, ei taha siit enam kuidagi kustuda,” seisab postituses.