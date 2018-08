Saulepi kodukandipäeval avatakse uus välijõusaal

Toimub laat ja täiturg ja kätt saab proovida õnneloosis, kus Adleri sõnutsi on kõik auhinnad välja pannud kohalikud ettevõtjad. Kohal on nii noorsoopolitsei kui maanteeameti esindus, soovijad saavad kogeda, mis tunne on välja ronida katuse peale rullunud autost. Avatud on heategevuslik kohvik ja näitused, riigimetsa majandamise keskus tutvustab söödavaid maitsetaimi ja lavale astub mitu esinejat. Pisematele on mõeldud minifarm ja batuut.