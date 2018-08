Pärnakatest ema ja tütar võitsid ERMi näituseideede konkursi

„Meie idee on kantud soovist näidata, kuidas koolivorm või mõni selle detail võiks olla igapäevase kooliriietuse osa nii, et esile tuleks kandja isikupära ja loovus. Loodame, et meie näited julgustavad õpilasi neid esemeid kandma. Plaanime esitada 12 näidet osaliselt foto ja osaliselt joonistusena, mis on samuti hea näide sellest, kuidas meie tütrega sama pilti erinevalt näeme ja edasi anname,“ selgitas oma töö mõtet Marjaana Vaher. Detailide asetus kompositsioonil mõeldi välja koostöös.