Müristaja ütleb, et Waldorfi kooli juhataja ametikohale asudes oli tal selge, millega tegu – lapsevanemana tegutses ta juba mitu aastat kooli seltsi juhatuses.

“Mäletan, et kui olin laps, siis küsiti minult ikka, et Heli, kelleks sa saada tahad? Lasteaias ma vastasin, et tahan saada juuksuriks, aga see läks üle. Koolis ei suutnud ma enam välja mõelda, et kelleks. Selleks et täiskasvanuid rahustada, vastasin, et ma ei taha mitte kunagi õpetajaks saada. Nüüd olen ma naernud, et ära kunagi ütle iial. Ülikoolis töötades olin ju sisuliselt 17 aastat õpetaja, õpetasin täiskasvanuid,” räägib Müristaja.