Leitsak andis hoogu eksootiliste viljade kasvule

Linnainimesed unistavad tihtipeale oma aiast. Pea kolm aastat tagasi, kui Kristhel Vaht maale elama kolis, sai tema unelmast tõelisus: Vahtil on nüüd oma põld ja kasvuhoonegi, kus endale ja sõpradele head-paremat kasvatada. Mais ei osanud ta arvestada, et põud tuleb ja jääb, oodati muudkui vihma, mis põllu ära kastaks. “Külviperioodil jäi väga suur osa põllust seetõttu kastmata,” nentis hobiaednik. Kuivus ja päike olid nii intensiivsed, et kartulid ei tulnud osaliselt üleski. Tagantjärele teab Vaht, et ei tasu vihma oodata, tuleb kohe ise kastma hakata. “Õnneks on meil maja kõrval jõgi,” jutustas aiapidaja. Vana kaev jäi suve algul kiiresti tühjaks.