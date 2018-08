Randel Uibol lõppesid juunioride Euroopa meistrivõistlused kaheksandikfinaalis

“Kaheksandikfinaalis läksin maadlema vale taktikaga. Oleksin pidanud kohe alguses ennast rohkem maksma panema ja agressiivsem olema, et mitte parterisse sattuda, kuna roidevigastus ei lase mul parteris sajaprotsendiliselt kaitsta. Kahjuks pandi mind siiski parterisse ja esimese perioodi lõpuks olin 5:0 taga,” kommenteeris Uibo. Teise perioodi alguses läks ta liiga agressiivselt peale ja tahtis enda maadluse peale suruda, et vastane parterisse pandaks, kuid oli ründamisega veidi hooletu. “Lasin rumala vea sisse ja kaotasin matši,” ütles Uibo.

Oma esitusega EMil ta rahul ei ole, kuna ei saanud endast maksimumi anda. “Sain vaid viimased kaks laagrit välistreenerite näpunäiteid ja tugevate sparringupartneritega maadelda, kuid ilmselgelt ei piisa kahest laagrist, et drastiline muudatus toimuks. Kindlasti mängis suurt rolli seegi, et mu treener on väga raskesti haige ja viimased neli kuud olen olnud ilma treenerita,” nentis noor maadleja.