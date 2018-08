Kohapeal käis merebioloog Jüri Tenson, et teha kindlaks, kas jõe värvimuutus tuleneb sinivetika vohamisest või millestki muust.

Tenson märkis, et rohelist kihti ei moodusta mürgised vohavad vetikad, vaid mikroskoobi all tuvastati räni-, vibur-, rohevetikad ja nende hulgas leidub sinivetikaid. “Aga seda, et nad läbisegi õitesevad, näen minagi esimest korda,” avaldas vetikaid uurinud merebioloog hämmeldust. “Harilikult jääb üks vetikaliik teiste üle domineerima ja tõrjub ülejäänud välja.”