Sadamaehitaja jättis kogukonna soodustusteta

Mõni kuu enne nurgakivi asetamist esitas Varbla puhkeküla juhatuse liige Marika Sabiin aga taotluse, et soodustuse suhtes kokku lepitu tühistada.

Samuti Varbla puhkeküla juhatusse kuuluv Heino Sabiin ütles pikas selgituses Pärnu Postimehele, et tegemist oli valetõlgenduste, tagaseljaotsuste ja kärukeeramisega ja väidetavalt tehtud leppest ei teadnud ettevõtjad midagi.

Otsusel, millega volikogu detailplaneeringu kehtestas ja lisatingimused määras, on tollase Varbla volikogu esimehe Margit Merila allkiri. Küsimusele, kas kokkulepe oli ja kas ettevõte ei pruukinud üksikasjadest teadlik olla, vastas Merila, et see lepe oli olemas. Survestamist ta ei kinnitanud ega lükanud ka ümber.