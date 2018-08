Kuidas sarikelm ööklubiäri ajama hakkas

Esineja tõdes, et kahtlusi tekitas näiteks asjaolu, et esimene osamakse esinemistasust viibis ja saabus alles päev enne belglase lendu Eestisse.

6. jaanuaril, kui Mattiv Pärnusse saabus, Kõvatoomas teda kohapeal tervitamas ei olnud. „Kui üritusele jõudsin, selgus, et tegemist on tema sünnipäevaga, kuid ta viibis tol hetkel üldse kuskil majapeol.”

Kahjuks ei teadnud Belgia muusikaprodutsent, et tol peol 26. sünnipäeva pidanud Kõvatoomase taust on pehmelt öeldes kirju. Noormees on istunud nii trellide taga kui teinud aastate jooksul üle tuhande tunni ühiskondlikku tööd. Teda on kriminaalkorras karistatud narkootiliste ainete ebaseaduslikus käitlemises, omastamises, vargustes, kelmustes ja vägivallatsemises.