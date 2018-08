Google’i auto väisas Pärnut

Google’i veebileheküljelt, kust võimalik autode liikumist jälgida, saab aimu, et Pärnumaa tänavad on nüüdseks üles pildistatud. Seda aga mõningate puudustega, näiteks Kihnu läbimist kaart ei näita, auto teekond lõpeb Munalaiu sadamas.

Tänu tänavavaatele saavad inimesed näha 360kraadist pilti eri tänavatest, et tutvuda arhitektuuri ja kultuurimälestistega. Selgi korral on Google võtnud kasutusele erimeetmed, et kaitsta inimeste privaatsust: enne avaldamist läbib kogutud fotomaterjal eritöötluse, mis tsenseerib inimeste näod ja sõidukite numbrimärgid, tagades nõnda inimeste anonüümsuse.