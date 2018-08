Varastati 6000eurone kott

Täna teatati, et Pärnus Tammsaare puiesteel asuvast majutusasutusest on avatud rõduukse kaudu sisenetud numbrituppa ja varastatud sealt naisterahvale kuuluv kott isiklike asjadega. Esialgne vargusega tekitatud varaline kahju on pea 6070 eurot.