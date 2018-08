Puhkusest loobumine kahjustab nii vaimselt kui füüsiliselt

Taani teadlaste tehtud uuringus jõuti järeldusele, et mida enam istuda, seda lühem on eluiga, seda eriti väheliikuvate inimeste hulgas. Eesti asub maailma riikide edetabelis 12. kohal keskmiselt 1855 töötunniga aastas ehk veidi alla 40 tunniga nädalas. “Samal ajal teevad sakslased aasta jooksul vaid 1363 tundi tööd ehk nende töönädal kestab keskmiselt 28 tundi. Selle ajaga saavutatakse sama produktiivsus mis teistes riikides 40 töötunniga,” selgitas Tele2 Eesti personali­direktor Helena Evert.

“Uuringu tulemused näitavad, et töötatud tundidel ja produktiivsusel on otsene seos,” märkis Evert. Ta lisas, et rohkem töötunde tähendab vähem tõhusalt töötavaid inimesi. Kõige produktiivsemad riigid maailmas on, muide, Saksa- ja Prantsusmaa – mõlemas on üle 30 tasustatud puhkusepäeva aastas.