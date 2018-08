Kolme riigi õhuväeõppusel pole bikiinidega mingit pistmist

Alanud on kolme Balti riigi õhuvägede ühisõppus Baltic Bikini. See on iga-aastane õppus, mis toimub kordamööda Balti riikides. Tänavusel õppusel on fookuses pilootide merepääste. “Stsenaarium on selline, et justkui hädamaanduks õhuvägi kopteriga vette. Nad peavad ellu jääma. Kui sa päriselus satud vette, siis sul ei ole laeva ega päästjaid kõrval,” kommenteeris õppuse üks korraldajatest, vanemveebel Kertu Simson.

Laevas on ootusärevaid, tõsiseid mehi, kellest enamik peab vees ära käima. Suure kolinaga lastakse vette ankur ja turvamiseks paadid. Sisse seavad end tuukridki. Ligemale 40 õhuväelast on jaotatud meeskondadeks. Kahekesi istutakse helikopteri simulatsiooni, mis vette lastakse ja kust õhuväelased kiiresti välja peavad ronima. Mõni neist peab merre hulpima jääma, teised jõudma päästeparvele ja pärast selle lekke avastamist kuidagi koos ellu jääma. Samal ajal kui väelased helikopteri simulatsiooni paika sätivad, vaatab kõike pealt Läti õhuväelane Kristaps Timermanis. Instruktorina järelevalvet tehes vaatab ta mehi ja mõistab, et nad on ärevil, nende kehas pulbitseb adrenaliin. “See peabki nii olema. Sest tegelikult on olukord päriseluga sarnane. Selliseid õppusi on vaja, et olla valmis,” lisab ta. Varsti lendabki esimene “helikopter” merre ja õhuväelased päästavad vee all end turvavöödest lahti. Kes tahab, kasutab hapnikuballoonigi. Kõike jälgivad tuukrid, kes natukese aja tagant üksteist vahetavad. Siis tuuakse helikopter jälle tekile, sisenevad uued õhuväe­lased ja kopter kukutatakse taas vette.