Pärnumaalane tegi autokastist basseini  

Sellini seletust mööda tuli idee selline bassein teha sellest, et oli palav ilm, ja soovist, et lastelgi lõbusam oleks. Ettevalmistus kulges tema sõnutsi lihtsalt: vaja läks toruteipi, voolikut, vett ja kasti. “Naabrid küll vaatasid imelikult, teades, et teen jälle huvitavaid asju,” märkis Sellin.