Mahlatootja plaanib toodangu mahtu viiekordistada

“Juba praegu on nõudlus täismahlast toodete järele nii suur, et meie toodang on juba märtsist alates läbi müüdud,” rääkis ettevõtte juht Terje Mitev. Et tootmismahtu on kavas tõsta järk-järgult, nelja aasta jooksul, avaldas ta lootust, et nõudlus aina kasvab ühes tarbijate teadlikkuse ja sooviga tarbida puhtast eestimaisest toorainest valmistatud lisandivaba toitu.