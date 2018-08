Suure tuleohuga aeg

Eesti on siiani hullemast pääsenud ehk suuri metsapõlenguid ei ole juhtunud. Läti poolel on küll põleng, aga vähemalt eile see Eesti piiri suunas ei liikunud.

Nüüd on olukord sedavõrd kontrolli all, et võõramaised päästetöötajad võisid asuda koduteele. Hea, et mets on olemas!