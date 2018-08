Meelis Kalme: Nägin sotsiaalmeedias sapist kommentaari

Mõnikord luban endal lugeda kommentaaregi. Tegin seda selle pildi puhul, sest väga oluline on olla kursis kaaslinlaste arvamusega. Seda tehes sain üllatuse osaliseks, sest kiiduväärt üleskutsele reageeriti üsna halvasti. “Lubage naerda” ja “kohati tundub et soovitakse heakskiitu raha raiskamisele” on vaid mõned katked.