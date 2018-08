Eesti päästjad aitasid Mazsalaca metsatulekahjule piiri panna  

Päästeameti Lääne päästekeskuse juhi Heiki Soodla sõnutsi oleme oma ressurssidega kohal nii kaua kui vajalik, et aidata ära hoida tule levik üle piiri. „Hindasime täna kohapealset olukorda, et olla parimal moel valmis reageerima ja takistama tule levikut Lätist Pärnumaale,“ kinnitas Soodla. Eesti kaitsmise kõrval on oluline abistada suurpõlengutega võitlemisel raskustesse sattunud naabreid. Praegu kustutatakse Lätis korraga kahte metsatulekahju, millest üks ulatub 1200 ja teine 230 hektarile. Seetõttu on Eesti abi väga vaja. Praegustes oludes on kavas abi osutada vähemalt esmaspäevani.