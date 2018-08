Ammune mure: sajad inimesed kõnnivad tööle mööda autoteed

Suvise puhkuseaja tõttu pole firmade kõneisikud kättesaadavad, kuid AS Reldori juht Jaak ­Uibu tunnistas, et olematu kõnnitee on tõsine probleem. Ainuüksi Reldori tehnokülas töötab üle 400 inimese, neist kalastustarvikuid tootvas AS Rapalas üle 200, kellest enamik tuleb tööle jalgsi.