Tegelikult on purjelauaga sõitmine, kui kogemus puudub, nii füüsiliselt kui vaimselt raske. Mind tervitas Pärnu Aloha surfikeskuses selle ala ekspert Eleri Birk, kes mind purjelaua juurde juhatas. 32kraadises kuumuses uurisin esmalt, kas A.P.T.E.K-ist tulnuna tasub ikka proovida. Tema kolleeg leidis, et pudel vett ja peaks hakkama saama. Tõmbasin siis kallipso selga ja tundsin ennast kui pingviin. Siinkohal tuleks tunnustada rannas töötavaid inimesi, kes puhkajaile rõõmu pakkuda soovides on tihtilugu pidanud sel suvel kuumarabandust trotsima.