Piltuudis: bussijaama juures uputas taas

Pika tänava lähistel ja bussijaama ümbruses on üleujutus tekkinud varemgi. Probleem pidi saama lahenduse Pika tänava remondi järel, kuid AS Pärnu Vee juhataja Leho Võrk ütles tollal, et probleem esinebki ainult hoovihmade puhul, kui maha sajab lühikese ajaga suur hulk sademeid.