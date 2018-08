Väravavahi tabamus aitas pärnakatel võita

Pärnakad haarasid juba poolajavileks 3:0 edu ja lõid teisel poolajal veel kuus vastuseta väravat, mis tegi lõppskooriks 9:0.

Kaks tabamust said kirja Kristina Bannikov, Anastasija Štšerbatšenia ja Ulrika Tülp. Võrku sahistasid samuti Aljona Lõmar ja Ljubov Maksimova, aga ka Pärnu naiskonna väravavaht Mari-Ann Ploompuu, kes realiseeris 11 meetri karistuslöögi, mis tegi seisuks 5:0.

Pärnakatel on 14 mängu järel 36 punki, millega asutakse teisel kohal. FC FLoral on täisedu 42 punkti. Tabeli kolmas, Tallinna FC Levadia on kogunud 30 punkti.