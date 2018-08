Sotsiaalmeedias funktsionäridega sõnasõda pidanud kuulitõukaja paugutas Lihulas Eesti neljanda tulemuse

Eelmisel nädalal tekitas kõneainet, et Eesti kergejõustikuliit otsustas Galetale Euroopa meistrivõistluste vabapääset mitte taotleda, ehkki tema toona kehtinud tulemus 19,87 lubanuks seda teha. Alaliit põhjendas seda tõigaga, et kuulitõukaja ei osalenud juunis Ogres peetud Balti matšil, mille kohta koondiste komplekteerimise põhialuste dokument ütleb, et alaliidu juhatusel on õigus keelduda sportlase edasisest arvamisest Eesti koondisesse. Galeta selgitas, et tal oli juba enne Balti matši kutse laekumist lepitud samale ajale kokku võistlemine Soomes, mis oli pealegi veel rahaline, mistõttu sportlasele väga tähtis. Kuulitõukaja lisas, et tema meelest on alaliidu otsus ebaõiglane.