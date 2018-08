Kutseline juht tabati teist korda purjuspäi veokiroolist

Juba järgmisel päeval oli 62aastane mees Pärnu maakohtu süüpingis. Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistas teda mootorsõiduki purjus peaga juhtimises. Patrull oli eelmisel päeval teinud kindlaks, et veokijuhi liitris väljahingatavas õhus oli alkoholi 0,81 milligrammi. See on kriminaalne joove.