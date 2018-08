Pärnu linnavõim versus kogukond

Alates 1990ndatest on inimese eluiga tõusnud Eestis meeletu kiirusega (naistel kümme ja meestel 15 aastat). Selge, et mõjutegurid on puhtam elukeskkond, tervislik toitumine ja üldine hoolivam suhtumine. Pole aga kaua möödas ajast, kui keskkonnareostust nägi iga päev ja raha teenimine oli puhtast elukeskkonnast olulisem. ­Kehtis põhimõte “peale mind tulgu või veeuputus”. Vastutus sigaduste eest puudus täielikult.

Mõnes Aasia suurlinnas on prügi maha viskamine, sülitamine, seintele ­sodimine ja muu selline heakorra rikkumine rangelt karistatav. Trahvid ulatavad isegi 2000 dollarini, millele võib ­lisanduda ühiskondlikult kasulik töö avalikus kohas kohustusliku riietusega, millele kirjutatud “Eksimus!”. Kas meil on samuti vaja nii karme meetmeid ­rikkumistele reageerimiseks rakendada, on küsitav. Kuid arusaadav ja mõjuv sanktsioonide süsteem peaks olema.

Sellisest vajadusest kõnelevad kaubanduskeskuste esised, bussipeatused, pargipinkide ümbrused, mis konisid ja näritud kummi täis loobitud. Seinu ja elektrikilpe katab grafiti, mis Pärnus on keelatud ja milles domineerivad ­venekeelsed kolmetähelised mahlakad sõnad.

Sellest on veel vähe: osa inimeseloomi võtab auto, sõidab Papiniidu silla juurde kettagolfi rohealale ja paarutab selle lihtsalt sodiks, või mäkerdab ära vabadussamba. On seltskondi, kelle arvates sobivad nende uhked autod parkima ainult rohealadele, kõnniteedele ja invaparklasse.

Inimeste keskkonnateadlikkuse ­tõstmine on olnud liiga mannetu. Pakun arutluseks idee, et kõigil oleks Pärnus õigus ja võimalus juhtida tähelepanu sigatsejatele ja neid fikseerida. Omavalitsus määraku kindlad reeglid, mõjusad karistusmäärad (praeguse väärteo­määra korrutaksin kümnega) ja leiaks võimaluse nende avalikustamiseks.

Vitsad peab saama omavalitsus, kes on eelmiste aastatega üritanud midagi heakorra asjus ära teha, kuid eba­piisavalt ja küsitava kvaliteediga. Loomulikult on siin olnud käega löömist. Lisandunud on Pärnu piiride laienemine, mis omakorda kohustusi ja muresid juurde toonud.

Rain Jung

Alles see oli, kui üks ettevõte loobus linna parkide hooldamise lepingu täitmisest, viidates tegevuse majanduslikule mittetasuvusele. Kahjuks ilmnesid vead hankekonkursi korraldamisel, siis langes linna valik kõige odavama pakkumise peale ja sellise pakkuja tegelik võimekus hinnati üle. Sellistel hangetel on vaja rakendada kompleksset hindamissüsteemi vajalike tagatiste nõudmisega.

Meie parkides on murekohad aja jooksul tekkinud maapinna ebatasasused, kus sademevesi enam maasse ei imbu ja tekivad loigud, mis mädandavad muru. Pärast suuremat vihma on parkides näha lausa tiike. Pärnu pargid vajavad kiiret kapitaalravi, et vältida suuremate probleemide teket.