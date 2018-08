Alanud sügishooajal saab osta pileteid kolmele uuslavastusele

13. oktoobril esietendub draama „Märter” (lavastaja, kunstnik ja muusikaline kujundaja Ervin Õunapuu). Lavastus räägib üksikemaga kasvanud Benjaminist, kes on esmapilgul täiesti tavaline teismeline, aga keeldub ühtäkki ujumistunnis osalemast. Õpetajad peavad seda teismelise kapriisiks, ema kahtlustab narkootikume ja omal moel on mõlemal õigus – Benjamin on leidnud Jumala. Lõbusast pahaendeliseks arenev „Märter” uurib, kui kaugele ulatub meie tolerants kokkupuutel ekstremismiga. Laval Sander Rebane, Ireen Kennik, Birgit Landberg (Must Kast), Priit Loog, Lauri Mäesepp, Meelis Rämmeld, Tambet Seling ja Karin Tammaru.