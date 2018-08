Morkovkina rääkis, et loosiga on nad rahul. “Kõik olid alguses õnnelikud, et saime nn pehme loosi,” sõnas ta. Ta lisas, et vastased on siiski väga tugevad, tuues näiteks Moldova klubi SS Anenii Noi, kelle taset võib tema hinnangul pidada sarnaseks nende või Flora naiskonna omaga. Ent tugevaid olevat teisigi.