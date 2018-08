30 Pärnumaa kauplusest saab tänasest teha sularaha väljamakseid

Teisi võimalusi saada hajaasustuses sularaha

​Postkontorid ega postipunktid pole väljamakseid teinud juba mitu aastat. Seevastu toimetavad kirjakandjad Eesti Posti kommunikatsioonijuhi Mattias Kaivu teatel soovi ­korral koju kätte pensioni või sotsiaaltoetused. Selleks tuleb esitada avaldus sotsiaalkindlustusametile.Siin on aga konks. Tasuta saab pensioni koju tellida vaid inimene, kel on liikumistakistus või kes elab hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav. Oma kulul pensioni või sotsiaaltoetuse kojukanne maksab kuus eurot ja 60 senti väljamakse kohta.Swedbank võimaldab oma pangakaardiga raha välja ­võtta täpselt samamoodi nagu automaadist või 40 poest üle Eesti. Pärnumaal on selliseid kohti neli: Tootsi Konsum, Uus-Varbla kauplus, Kurase keskuse pood Kihnus, Tihe­metsa A ja O.SEBi kommunikatsioonijuht Julia Piilmann vahendas, et kuna sularaha osa Eesti ühiskonnas väheneb, ei näe pank vajadust arendada raha kättesaamise infrastruktuuri. „Kogu meie tähelepanu on suunatud mobiilise ja kaugkanalites kättesaadavate pangateenuste arendamisele,” märkis ­Piilmann.Allikas: Pärnu Postimees