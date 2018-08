Naabrid kannatavad, kodutud naudivad, amet vaikib

Kui õues kerget vihma sabistas, kimus kunagise rõivapoe vitriini äärde meisterdatud pesas lesinud mees suitsu ja raputas tuha rahulikult enda ette põrandale. Peale tuleohu, mida kodutud tekitavad, on Rüütli 22 sisemus hakanud aina enam prügimäge meenutama ja hommikused kohutavad aroomid hoone sisehoovis on naabritele liigagi tuttavad. Linnavalitsuse väitel on juba aastaid olnud probleemile lahendus, mida muinsuskaitse pole aga rakendama tõtanud.