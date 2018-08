Vald tahab anda Sindi kolemajadele uue kuue  

Veel mõni aeg ta­gasi polnud Sindi ühiselamute saatuses midagi kindlat. Pärnu mnt 27a ­kohal rippus küsimärk: kas seda on üldse mõtet kõpitseda? Nüüd avaldas Tori vallavanem Lauri Luur, et ühiselamud siiski renoveeritakse ja sellekohane projekt on koostatud.