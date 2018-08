Skulptorid sukelduvad kiviaega

Skulptuurisümpoosionil valmivad teosed on inspireeritud kiviajast.

Kui Vene, Poola ja Ukraina skulptorid läinud nädala­vahetusel Seljametsa jõudsid, kõndisid nad kaks esimest päeva ümber kivide, katsusid ja silitasid neid. Võõrustaja, Pärnu Fabergé seltsi esinaise ja maalikunstniku Tiina Ojaste küsiva ilme peale seletasid nad, et nendele on dolomiiditükid elusorganismid ja skulptorid peavad kõigepealt kividega kõnelema, et nood neile midagi vastu ütleksid.