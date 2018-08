Eesti mereväele algas 2017. aasta ajaloolise sündmusega, sest mereväebaasist saadeti teele staabi- ja toetuslaev EML Wambola A-433, kes aasta esimesel poolel hakkas teenima NATO 1. alalise miinitõrjegrupi lipulaevana. Kui juba 2005. aastal läks NATO sinise lipu alla tollane Eesti ­mereväe lipulaev Admiral Pitka, siis EML Wambola uude staatusse tõusmine on seotud asjaoluga, et esimest korda on saanud NATO miinitõrjeüksuse juhiks eestlane. Selleks määrati Eesti mereväe ohvitser kaptenleitnant Johan Elias Seljamaa.