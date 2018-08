Tasuta ühistranspordil on mitu plussi, samal ajal on selge, et tasuta sõit ei ole ainus tegur, mis paneb inimesi autost bussi kolima. Maal saab määravaks seegi, kuivõrd tihti vajalikud bussid käivad, mis ajal nad sõidavad. Seetõttu tulebki ühistransporti vaadata ühtse süsteemina. Esimene suur samm – piletita sõit – on nüüd astutud, asi peab arenema kohalikul tasandil.