Vutinaiskond alustas eurosarja võiduga

Mullu pärnakad meistriks tüürinud treener Jüri Saar arvas, et hea algus on tehtud ja edasi tuleb keskenduda järgmistele mängudele. „Ilmselt on Albaania naiskond natuke tugevam kui Moldova oma, kuid esikoha peaks otsustama pärnakate ja kohalike mäng,” ütles Saar, märkides, et esimest korda teise tugevusgruppi pääsenuna on Pärnu naiskonnal loosiga tänavu vedanud. „Pääs 32 tugevama hulka on võimalik.”