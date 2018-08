Saladusi lekitanud politseikapten jääb pooleks aastaks trellide taha

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus selgitas, et kriminaalmenetluse raames koguti küllaldaselt tõendeid, et rasked rikkumised tuvastada. Tema hinnangul on kogu juhtum äärmiselt kahetsusväärne.

PPA sisekontrollibüroo talituse juht Priit Paal märkis, et politsei peatas Vähiga teenistussuhte kohe kinnipidamise järel ja süüdimõistva otsuse jõustumise järel vabastatakse politseinik teenistusest. „On äärmiselt oluline, et asutustes, kus on palju võimu, oleks tugev sisemine kontroll ja enesepuhastumise võime. Vaid nii on võimalik selliseid raskeid kuritegusid ära hoida ja avastada,“ rõhutas Paal.