Kaur ja Simm kihutasid Leedus pjedestaalile

„Meie Fordil kadus juba avapäeval viies käik ja niimoodi läbisime kõik kiiruskatsed,” selgitas Kaur. „Otsustasime probleemidest hoolimata teisel päeval rallit jätkata ja jälgida, kas olukord läheb hullemaks. Tundus, et püsime konkurentsis ja üritasime lõpuni. Lõpptulemus ei tulnud üllatusena, sest nägime, et suudame teise koha aegu sõita. Pigem hoidsime hinge kinni, et tehnika lõpuni vastu peaks.”