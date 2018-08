Jetispordi ässad kihutavad Pärnus

„Pärnus võisteldakse 13 klassis ja tänaseks on registreeritud 108 sportlast 11 riigist,“ teatas võistluste pressiesindaja Helen Urbanik. „Kohale tulevad kõik Eesti tipud, sealhulgas hiljuti EM-il hõbeda võitnud Marten Männi, pronksi saanud pärnulanna Jasmiin Üpraus, tänavused juunioride maailmameistrid Mattias Reinaas ja Ander Hubert Lauri ning MMi pronks Mattias Siimann. Eestlastele pakuvad tugevat konkurentsi tippsõitjad paljudest riikidest, nende hulgas on tänavuse SKI Ladies klassi MM-sarja liider Krista Uzare Lätist ja sama klassi mullune maailmameister Emma-Nellie Örtendahl Rootsist. SKI GP1 klassis on favoriidid Stian Shjetlin ja Daniel Svae Andersen Norrast. SKI GP3 klassis tuleb starti tänavune maailmameister Barnabas Szabo Ungarist.“